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Кортни Кардашьян в оголяющем ягодицы платье позировала перед камерой возле плиты

Кортни Кардашьян порадовала подписчиков эффектным образом. Телезвезда поделилась снимком, на котором она запечатлена возле плиты в провокационном платье, оголяющем ягодицы.
Кортни Кардашьян в оголяющем ягодицы платье позировала перед камерой возле плиты

На фото фотомодель изображена в наряде от итальянского элитного бренда под названием Roberto Cavalli. Платье родственницы светской львицы, расшитое пайетками темно-зеленого цвета, оголило спину 40-летней Кортни Кардашьян и слегка открыло ее ягодицы. В подписи к снимку звезда реалити-шоу написала, что готовит чай. Подписчики пришли в восторг от откровенного кадра и были щедры на комплименты в адрес знаменитости.

В августе прошлого года сестра супруги Канье Уэста разместила в Instagram сюжет отдыха на яхте без фотошопа, чем удивила фолловеров. На нем Кардашьян запечатлена в купальном костюме темного цвета и соломенной шляпе. Тем не менее юзеры заметили растяжки на бедрах модели, которые она решила не редактировать.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:46

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