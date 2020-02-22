Кортни Кардашьян в оголяющем ягодицы платье позировала перед камерой возле плиты

На фото фотомодель изображена в наряде от итальянского элитного бренда под названием Roberto Cavalli. Платье родственницы светской львицы, расшитое пайетками темно-зеленого цвета, оголило спину 40-летней Кортни Кардашьян и слегка открыло ее ягодицы. В подписи к снимку звезда реалити-шоу написала, что готовит чай. Подписчики пришли в восторг от откровенного кадра и были щедры на комплименты в адрес знаменитости.В августе прошлого года сестра супруги Канье Уэста разместила в Instagram сюжет отдыха на яхте без фотошопа, чем удивила фолловеров. На нем Кардашьян запечатлена в купальном костюме темного цвета и соломенной шляпе. Тем не менее юзеры заметили растяжки на бедрах модели, которые она решила не редактировать.