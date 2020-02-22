Лиза Галкина изменила внешний вид благодаря новой прическе

Наследница знаменитой пары привела фанатов в восхищение очередным сюжетом в блоге. Судя по всему, аккаунт Лизы Галкиной ведут ее звездные родители. В подписи к фото они спросили у подписчиков, любят ли те 6-летнюю девочку. Большинство фолловеров не смогли пройти мимо снимка с дочерью артистов, а многие принялись признаваться ребенку в любви посредством комментариев.Одни поклонники называли звездную наследницу «лапочкой», а другие – «конфеточкой». Интернет-пользователи сошлись во мнении, что дочь Пугачевой и юмориста – красивая, талантливая и умная, как и ее родители.Ранее двойняшки Лиза и Гарри Галкины привели в восторг фолловеров спуском на горных лыжах в Италии. Комик регулярно радует публику новыми сюжетами со своими детьми.