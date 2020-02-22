Врачи назвали армрестлинг опасным видом борьбы из-за частых случаев переломов плеча





После исследования многочисленных жалоб в пунктах травматологии по неотложной помощи врачи выяснили, что спортсмены неоднократно поступают в медучреждения с винтовыми переломами проксимального отдела плечевой кости со смещением. Чтобы помочь пациенту, хирургам нередко приходится прибегать к оперативному вмешательству. В лучшем случае, лечение ограничивается наложением гипса на длительный период.Врачи сообщают, что такая травма происходит в результате сильной нагрузки на плечевые кости из-за скручивающихся движений во время соревнования. Поскольку мышцы профессиональных борцов способны увеличиваться в зависимости от регулярности тренировок, в момент повышенного усилия происходит сдавливание костной ткани мускулатурой руки. Ввиду физической нагрузки происходит внутренний перелом со смещением фрагментов остеобластных обломков.Напоследок медики напомнили, что в случае травмы во время поединка требуется немедленная помощь хирургов в условиях стационара.