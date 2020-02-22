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Елена Степаненко станет участницей программы бывшего мужа «Петросян и женщины 2020»

Елена Степаненко станет участницей программы бывшего мужа. Проект под названием «Петросян и женщины 2020» будет посвящен Международному женскому дню 8 марта.
Елена Степаненко станет участницей программы бывшего мужа «Петросян и женщины 2020»

Кроме экс-супруги юмориста гостями передачи станут ее коллеги по творческому цеху, в том числе Елена Воробей, Карен Аванесян, Игорь Христенко и другие звезды. Судя по всему, Степаненко смогла договориться с бывшим избранником о совместном сотрудничестве, несмотря на различные конфликты. Сейчас знаменитости пытаются поделить совместно нажитое имущество, а в прошлом году состоялся их официальный развод. Теперь Евгений Петросян состоит в отношениях со своей ассистенткой – 30-летней Татьяной Брухуновой. Сама Степаненко за пару дней до наступления женского праздника появится в одной из передач на «Россия-1». Речь идет о премьере юмористического концерта актрисы.

Дочь экс-мужа заняла ее сторону после расторжения брака супругов. Похоже, новый роман отца совершенно не нравится Викторине Петросян. На просторах Сети ходят слухи, что женщина боится ссориться с артисткой, так как она может лишить ее части наследства.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:23

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