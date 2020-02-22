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Названы приложения для смартфона, помогающие контролировать траты средств

Эксперты назвали лучшие приложения для смартфона, призванные считать траты средств. С помощью этих программ пользователю будет легче экономить.

Бесплатный сервис “Бюджет: Отчет расходов” поможет настроить кошелек и составить понятный отчет. Пользователи сообщают об отсутствии рекламы при наличии темной темы. Однако лишь платная версия позволить установить пароль, а перерасходы не отображаются ни в одном из вариантов. Еще одно приложение под названием CoinKeeper 2 с удобным и простым в использовании интерфейсом предлагается на бесплатной основе. В ней имеется графа для перерасходов, отображающаяся отдельным цветом. При этом пользователи жалуются на излишек рекламы.

MoneyViz 3 уже в бесплатной версии предлагает максимальный функционал, но оформление называют навязчивым, а навигацию – недоработанной. “Дзен-мани” синхронизируется с банками, что позволяет предоставить пользователю список магазинов, а также здесь доступна таблица Excel.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:04

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