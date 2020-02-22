Пелагея о провокациях хейтеров: «Я надеялась, что официальное заявление всех успокоит»
Развод с Иваном Телегиным сильно повлиял на Пелагею в психологическом плане. При этом певица столкнулась с критикой хейтеров, однако молчать не стала и ответила на их провокации.
Знаменитость надеялась, что ее слова поставят точку в этой неприятной истории, однако все вышло иначе. На просторах Сети появилась информация, что бывший супруг завел любовницу и поэтому ушел из семьи. Тогда интернет-пользователи принялись критиковать Пелагею и заявлять, что она это заслужила. Таким образом юзеры напомнили: в начале отношений артистки с хоккеистом он жил со своей девушкой, которая была в положении. Любимица публики рассказала, что текущее время является удачным для внутренней трансформации. Звезда эстрады еще раз выразила благодарность фанатам, которые все время поддерживали ее.
Как считает исполнительница, есть люди, которые вводят журналистов и поклонников в заблуждение, чтобы испортить ее отношения с бывшим мужем и разрушить репутацию. Пока что пара удачно справляется с провокациями хейтеров. Сложившаяся ситуация заставила Пелагею пересмотреть свои жизненные убеждения, так как раньше она старалась избегать конфликтов. «Но ради правды и своих близких я даже на бокс сейчас пошла», - заявила певица.
В то же время Телегин также считает, что общественность должна оставить его близких в покое. Сейчас у спортсмена роман с Марией Гончар, из-за которой хоккеист якобы бросил избранницу. Свое свободное время он проводит с дочерью Таисией, которая увлекается активными играми.
Знаменитость надеялась, что ее слова поставят точку в этой неприятной истории, однако все вышло иначе. На просторах Сети появилась информация, что бывший супруг завел любовницу и поэтому ушел из семьи. Тогда интернет-пользователи принялись критиковать Пелагею и заявлять, что она это заслужила. Таким образом юзеры напомнили: в начале отношений артистки с хоккеистом он жил со своей девушкой, которая была в положении. Любимица публики рассказала, что текущее время является удачным для внутренней трансформации. Звезда эстрады еще раз выразила благодарность фанатам, которые все время поддерживали ее.
Как считает исполнительница, есть люди, которые вводят журналистов и поклонников в заблуждение, чтобы испортить ее отношения с бывшим мужем и разрушить репутацию. Пока что пара удачно справляется с провокациями хейтеров. Сложившаяся ситуация заставила Пелагею пересмотреть свои жизненные убеждения, так как раньше она старалась избегать конфликтов. «Но ради правды и своих близких я даже на бокс сейчас пошла», - заявила певица.
В то же время Телегин также считает, что общественность должна оставить его близких в покое. Сейчас у спортсмена роман с Марией Гончар, из-за которой хоккеист якобы бросил избранницу. Свое свободное время он проводит с дочерью Таисией, которая увлекается активными играми.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:09