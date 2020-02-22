Пелагея о провокациях хейтеров: «Я надеялась, что официальное заявление всех успокоит»





Знаменитость надеялась, что ее слова поставят точку в этой неприятной истории, однако все вышло иначе. На просторах Сети появилась информация, что бывший супруг завел любовницу и поэтому ушел из семьи. Тогда интернет-пользователи принялись критиковать Пелагею и заявлять, что она это заслужила. Таким образом юзеры напомнили: в начале отношений артистки с хоккеистом он жил со своей девушкой, которая была в положении. Любимица публики рассказала, что текущее время является удачным для внутренней трансформации. Звезда эстрады еще раз выразила благодарность фанатам, которые все время поддерживали ее.Как считает исполнительница, есть люди, которые вводят журналистов и поклонников в заблуждение, чтобы испортить ее отношения с бывшим мужем и разрушить репутацию. Пока что пара удачно справляется с провокациями хейтеров. Сложившаяся ситуация заставила Пелагею пересмотреть свои жизненные убеждения, так как раньше она старалась избегать конфликтов., - заявила певица.В то же время Телегин также считает, что общественность должна оставить его близких в покое. Сейчас у спортсмена роман с Марией Гончар, из-за которой хоккеист якобы бросил избранницу. Свое свободное время он проводит с дочерью Таисией, которая увлекается активными играми.