Старшая дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова появилась на школьном балу со своим поклонником

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова родила своего первого ребенка в 2002 году от первого мужа ювелира Ильи Хорошилова. После развода в 2004 году артистка дважды выходила замуж и стала мамой еще троих детей, но на данный момент не состоит в официальных отношениях. Ее 17-летняя дочь в этом году заканчивает обучение в частной Ломоносовской школе и планирует поступать на факультет журналистики в МГУ. Хотя изначально Елизавета Хорошилова намеревалась пойти по стопам матери, вскоре она отказалась от идеи высшего театрального образования.В недавней записи на странице выпускницы опубликовано несколько фотографий со школьного Ломоносовского бала. Образ Елизаветы Хорошиловой напомнил подписчикам Сети принцесс из известных сказок. Девушка выбрала пышное серебристое платье, которое удачно дополнил вечерний макияж и романтическая прическа. Ее молодой человек также подобрал подходящий наряд, изюминкой которого стали белые перчатки.Екатерина Климова не осталась в стороне и присоединилась к комментариям под фото дочери. Она написала, что школьный бал «объединяет» учителей с учениками и их родителями. Напоследок она дополнила: «Остановись мгновенье», подразумевая скоротечность времени.