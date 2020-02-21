АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

В Бельгии археологи обнаружили стену из человеческих костей у собора Сен-Баво

В Бельгии археологи обнаружили необычное захоронение. Возраст находки составляет около 500 лет. Стену из человеческих черепов и конечностей они заметили у собора Сен-Баво в населенном пункте Гент.

Все останки принадлежат взрослым людям, а эксперты считают, что трупы изначально находились на кладбище у городской церкви. Считается, что таким образом люди освободили место для новых могил, но выбросить останки они не могли, поэтому они были замурованы в стене. Собор построен в XVII веке, но костям исполнилось уже около 200 лет в то время, когда их поместили в это место. Археологи отметили, что до этого не встречался случай обращения с останками как со строительным материалом. Дело в том, что в прошлом люди почитали умерших и относились к ним с должным уважением.

Как выяснили ученые, люди, которым принадлежат кости, в большинстве своем умерли собственной смертью, поскольку на них не обнаружены следы травм или инфекций.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иосиф Пригожин о намерениях Валерии идти в политику: «У нее есть жизненный…
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна зарабатывает деньги продажей своих…
В Бельгии археологи обнаружили стену из человеческих костей у собора…
Телеведущая Ксения Собчак в немецкой форме «допросила»…
В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy…
Евгений Гришковец признался, что когда-то хотел уйти из профессии из-за нехватки…
Евгений Плющенко опроверг слухи о «любовнице» из…
Медики назвали овощи, которые людям нельзя употреблять слишком…
Меган Маркл планирует переехать в особняк в…
Степан Джигарханян прокомментировал ситуацию после сравнения Ольги Казаченко с…
Раскрыты технические характеристики смартфона OPPO Find…
Валерия об использовании ботокса: «Смотрю на те фото и…
Анджелина Джоли эмоционально призвала США вступиться за беженцев в…
Синди Кроуфорд и супруг Гербер обратились к психотерапевту для спасения сына Пресли от плохих…
Андрей Разин заявил о кризисе в шоу-бизнесе: «Басков и Киркоров не…
Западные СМИ заподозрили Меган Маркл во второй…
Годовалая дочь Леры Кудрявцевой Мария Макарова восхитила…
В Волхове заключили брак 95-летний жених и 77-летняя…
Барабанщик рок-группы Pink Floyd Ник Мейсон выступит в Санкт-Петербурге и Москве 14- 15…
Тина Канделаки дала советы по поводу подарка мужчинам на 23 февраля: «Порадуют…
Иностранцев удивило, что в Якутии жители используют бананы вместо…
Хоакин Феникс спас корову и теленка от «ужасной смерти» на скотобойне после получения…
На Урале смартфоны провинившихся солдат прибили гвоздями к «доске…
Агата Муцениеце показала изнанку скандального шоу…
Эксперты выяснили предпочтения россиян во время выбора…
Археологи обнаружили роскошные 1500-летние гробницы эпохи…
Артист Шамиль Малкандуев назвал себя первой певицей-трансгендером в…
Кракелюр защищает картины эпохи Возрождения от…
Просмотреть все новости