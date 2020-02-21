В Бельгии археологи обнаружили стену из человеческих костей у собора Сен-Баво





Все останки принадлежат взрослым людям, а эксперты считают, что трупы изначально находились на кладбище у городской церкви. Считается, что таким образом люди освободили место для новых могил, но выбросить останки они не могли, поэтому они были замурованы в стене. Собор построен в XVII веке, но костям исполнилось уже около 200 лет в то время, когда их поместили в это место. Археологи отметили, что до этого не встречался случай обращения с останками как со строительным материалом. Дело в том, что в прошлом люди почитали умерших и относились к ним с должным уважением.Как выяснили ученые, люди, которым принадлежат кости, в большинстве своем умерли собственной смертью, поскольку на них не обнаружены следы травм или инфекций.