Иностранцев удивило, что в Якутии жители используют бананы вместо молотков



For Russians, fruits are more than fruits; they are hammers, in cold weather.pic.twitter.com/3PbVzO3sK8 — Global Times (@globaltimesnews) February 20, 2020

Недавно на просторах сети Twitter появилось видео, на котором видно, как мужчина без перчаток забивает гвоздь абсолютно заледеневшим бананом. В итоге он с трудом сломался пополам. Затем для выполнения этой задачи использовалось яблоко. Банан также пытались разбить об деревянную доску, но эти действия в итоге привели к тому, что она едва не раскололась. Также на ролике видно, как человек руками рвет ткань, напоминающую бумагу при таком морозе. С той же легкостью здесь ломаются заледеневшие провода.В конце ролика автор показал экран смартфона, на котором было видно местоположение и температура воздуха. Оказалось, что видео снималось при температуре -53 градуса по Цельсию в Якутии, в населенном пункте Нюрба.