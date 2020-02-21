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Иностранцев удивило, что в Якутии жители используют бананы вместо молотков

Иностранцы были удивлены, во что превращаются бананы в Якутии при -53 градусах по Цельсию. Оказалось, что местные жители заменяют ими молотки.

Недавно на просторах сети Twitter появилось видео, на котором видно, как мужчина без перчаток забивает гвоздь абсолютно заледеневшим бананом. В итоге он с трудом сломался пополам. Затем для выполнения этой задачи использовалось яблоко. Банан также пытались разбить об деревянную доску, но эти действия в итоге привели к тому, что она едва не раскололась. Также на ролике видно, как человек руками рвет ткань, напоминающую бумагу при таком морозе. С той же легкостью здесь ломаются заледеневшие провода.

В конце ролика автор показал экран смартфона, на котором было видно местоположение и температура воздуха. Оказалось, что видео снималось при температуре -53 градуса по Цельсию в Якутии, в населенном пункте Нюрба.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:16

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