Российские ученые идентифицировали останки гигантского плиозавра, найденного в Саратовской области





Ученые сообщили, что идентификация костей изменяет данные исследователей о периоде присутствия морских ящеров. Отложения, в которых обнаружены останки, датируются сеноманским веком - 100,5 - 93,9 миллионов лет назад. Прежде палеонтологи полагали, что в тот период плиозавры характеризовались значительно меньшими размерами.Они были одними из наиболее крупных морских хищников, достигая 11 метров в длину. Шейный позвонок, обнаруженный палеонтологами, имеет диаметр размером 19 сантиметров. Ученые пришли к выводу, что его обладателем был наиболее крупный плиозавр, останки которого ранее были найдены на территории страны. Кости огромных ящеров обнаруживали прежде в Австралии и Колумбии.Ученые резюмировали, что останки шейного позвонка плиозавра подтверждают присутствие вида в позднем меловом периоде, в котором они были на вершине пищевой пирамиды.