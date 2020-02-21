Нутрициолог назвала три типа расстройства пищевого поведения





Наталья Кошкина поделилась, что первым из них является ограничительное пищевое поведение, при котором люди, желающие увидеть заветную цифру на весах, впадают в крайности. Они питаются по принципу «либо все, либо ничего», то есть в одно время придерживаются жесткой диеты, подсчитывая каждый съеденный грамм пищи, а в другое без разбора едят все подряд в огромных количествах. Для людей с эмоциогенным пищевым расстройством еда воспринимается не как источник энергии, а как лекарство для облегчения душевной боли и снятия напряжения. Нутрициолог подчеркнула, что 80% случаев переедания у женщин возникает из-за одиночества, усталости и тоски.Третьим типом нарушения эксперт назвала экстернальное поведение, при наличии которого стимулом для еды становится не чувство голода, а ее вид и запах. Посмотрев на накрытый стол или других людей, употребляющих пищу, человек внезапно начинает чувствовать желание тоже поесть.