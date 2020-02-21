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Нутрициолог назвала три типа расстройства пищевого поведения

Нутрициолог Наталья Кошкина рассказала, что помехой для избавления от лишнего веса может стать расстройство пищевого поведения. Эксперт выделила три условных типа пищевых нарушений.

Наталья Кошкина поделилась, что первым из них является ограничительное пищевое поведение, при котором люди, желающие увидеть заветную цифру на весах, впадают в крайности. Они питаются по принципу «либо все, либо ничего», то есть в одно время придерживаются жесткой диеты, подсчитывая каждый съеденный грамм пищи, а в другое без разбора едят все подряд в огромных количествах. Для людей с эмоциогенным пищевым расстройством еда воспринимается не как источник энергии, а как лекарство для облегчения душевной боли и снятия напряжения. Нутрициолог подчеркнула, что 80% случаев переедания у женщин возникает из-за одиночества, усталости и тоски.

Третьим типом нарушения эксперт назвала экстернальное поведение, при наличии которого стимулом для еды становится не чувство голода, а ее вид и запах. Посмотрев на накрытый стол или других людей, употребляющих пищу, человек внезапно начинает чувствовать желание тоже поесть.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:32

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