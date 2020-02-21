Родительская суббота: Что можно и нельзя делать людям в этот день





Родительскую субботу считают особым днём в церковном календаре. Принято поминать усопших особенным образом. Она так называется из-за обращения людей к Господу с молитве, в первую очередь вспоминая об умерших родственниках. Раньше в такой день после уборки жилья люди ходили в храмы и на кладбища, а также устраивали поминальные трапезы. Кутья должна была обязательно присутствовать на столе. Сладкую кашу готовили из пшеницы либо другой крупы и добавляли мёд, изюм или орехи.Люди одаривали бедных, в том числе блинами. При пожертвовании их просили молиться об усопших родных. В этот день запрещается употреблять продукты из мяса. В последний раз до Пасхи их едят на следующий день, в воскресенье. Нельзя также чрезмерно скорбеть об умерших, которых давно нет рядом. Запрещается ругаться, ссориться, замышлять что-то плохое и спорить. Стоит отложить любую работу, особенно по дому. Подготовку к празднику необходимо начинать заранее: совершить уборку жилья и приготовить блюда для поминального застолья. После мясопустной субботы люди начинают готовиться к Масленице. Её принято встречать весело, праздновать интересно, целую неделю печь блины и ходить в гости.