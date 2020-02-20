Пригожин назвал супруга первой жены Елены «кобелем из деревни»
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал супруга своей первой жены Елены «кобелем из деревни». Шоумен признался, что этот конфликт не дает ему спокойно спать уже несколько лет.
По словам Иосифа Пригожина, в его первом браке двое детей. Сыну Дмитрию 30 лет, а дочери Данае 22 года. И хотя отношения с бывшей возлюбленной закончились давно, продюсер продолжает переживать по этому поводу. Бывшая супруга из-за новой любви совершенно позабыла об общих детях, оставив их ни с чем. Новому возлюбленному Елены Пригожиной около 30 лет, он практически ровесник сына продюсера Дмитрия.
Всю недвижимость, оставленную шоуменом наследникам, а это три квартиры и земля в Домодедово, она распродала практически за бесценок. Продюсер считает, что его бывшая возлюбленная находится под влиянием молодого супруга. Это он уговорил ее на сомнительные сделки, поскольку нужны были средства на какой-то бизнес. В итоге этот проект действительно не окупился и экс-жена, которая одну из оставленных ей квартир вместо 100 миллионов рублей продала за 36 миллионов, перебралась жить в провинцию. Свое возмущение Иосиф Пригожин пояснил просто: «Этот кобель из какой-то ставропольской деревни, едва ли не ровесник моего сына, и как можно покинуть столицу нашей родины, где всегда есть работа, и возможность учиться, отправиться в глушь, да еще потащить с собой детей».
Продюсер отметил, что его дочь Даная самостоятельно зарабатывает на жизнь и поддерживает отношения с новой семьей отца. Сын Дмитрий обращается исключительно за деньгами. На одну из встреч он приехал с новым возлюбленным матери, что не на шутку возмутило представителя шоубиза. Пригожин признался, он не понимает браков с разницей в 20, 30 и больше лет и считает, что общество игнорирует общепринятые нормы морали и субординацию, находясь под влиянием атмосферы вседозволенности.
По словам Иосифа Пригожина, в его первом браке двое детей. Сыну Дмитрию 30 лет, а дочери Данае 22 года. И хотя отношения с бывшей возлюбленной закончились давно, продюсер продолжает переживать по этому поводу. Бывшая супруга из-за новой любви совершенно позабыла об общих детях, оставив их ни с чем. Новому возлюбленному Елены Пригожиной около 30 лет, он практически ровесник сына продюсера Дмитрия.
Всю недвижимость, оставленную шоуменом наследникам, а это три квартиры и земля в Домодедово, она распродала практически за бесценок. Продюсер считает, что его бывшая возлюбленная находится под влиянием молодого супруга. Это он уговорил ее на сомнительные сделки, поскольку нужны были средства на какой-то бизнес. В итоге этот проект действительно не окупился и экс-жена, которая одну из оставленных ей квартир вместо 100 миллионов рублей продала за 36 миллионов, перебралась жить в провинцию. Свое возмущение Иосиф Пригожин пояснил просто: «Этот кобель из какой-то ставропольской деревни, едва ли не ровесник моего сына, и как можно покинуть столицу нашей родины, где всегда есть работа, и возможность учиться, отправиться в глушь, да еще потащить с собой детей».
Продюсер отметил, что его дочь Даная самостоятельно зарабатывает на жизнь и поддерживает отношения с новой семьей отца. Сын Дмитрий обращается исключительно за деньгами. На одну из встреч он приехал с новым возлюбленным матери, что не на шутку возмутило представителя шоубиза. Пригожин признался, он не понимает браков с разницей в 20, 30 и больше лет и считает, что общество игнорирует общепринятые нормы морали и субординацию, находясь под влиянием атмосферы вседозволенности.
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:54