Пригожин назвал супруга первой жены Елены «кобелем из деревни»





По словам Иосифа Пригожина, в его первом браке двое детей. Сыну Дмитрию 30 лет, а дочери Данае 22 года. И хотя отношения с бывшей возлюбленной закончились давно, продюсер продолжает переживать по этому поводу. Бывшая супруга из-за новой любви совершенно позабыла об общих детях, оставив их ни с чем. Новому возлюбленному Елены Пригожиной около 30 лет, он практически ровесник сына продюсера Дмитрия.Всю недвижимость, оставленную шоуменом наследникам, а это три квартиры и земля в Домодедово, она распродала практически за бесценок. Продюсер считает, что его бывшая возлюбленная находится под влиянием молодого супруга. Это он уговорил ее на сомнительные сделки, поскольку нужны были средства на какой-то бизнес. В итоге этот проект действительно не окупился и экс-жена, которая одну из оставленных ей квартир вместо 100 миллионов рублей продала за 36 миллионов, перебралась жить в провинцию. Свое возмущение Иосиф Пригожин пояснил просто: «Этот кобель из какой-то ставропольской деревни, едва ли не ровесник моего сына, и как можно покинуть столицу нашей родины, где всегда есть работа, и возможность учиться, отправиться в глушь, да еще потащить с собой детей».Продюсер отметил, что его дочь Даная самостоятельно зарабатывает на жизнь и поддерживает отношения с новой семьей отца. Сын Дмитрий обращается исключительно за деньгами. На одну из встреч он приехал с новым возлюбленным матери, что не на шутку возмутило представителя шоубиза. Пригожин признался, он не понимает браков с разницей в 20, 30 и больше лет и считает, что общество игнорирует общепринятые нормы морали и субординацию, находясь под влиянием атмосферы вседозволенности.