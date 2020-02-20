«Заботливый и терпеливый хозяин»: Алексей Воробьев рассказал о приключениях своего питомца

Алексей Воробьев недавно стал хозяином питомца корги, которого ему подарили в январе на день рождения. В своем микроблоге певец постоянно показывает Моцарта и делится с поклонниками его успехами. В этот раз актер в описании под снимком сообщил, что «Моцарт опять извалялся, и пришлось его мыть». На фотографии певец позирует вместе с завернутым в полотенце питомцем, который побывал в ванне.Подписчики откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Пользователи считают щенка очень милым. Фолловеры отметили, что он просто очень любит купаться. «Очаровашка. А вы, Алексей - заботливый и терпеливый! Настоящий Друг», - поделилась своими впечатлениями одна из поклонниц.