Евгений Плющенко посоветовал российским фигуристкам-призеркам сменить гражданство

«Вопросами раскрутки и заработка должны заниматься пиарщики. Загитовой и Медведевой пора нанять хороших менеджеров и заняться данным вопросом. Для дальнейшего развития я бы на их месте сменил гражданство. Если есть шанс кататься за другую страну, то почему бы им не воспользоваться», - цитирует «ФАН» Плющенко.





Плющенко считает, что фигуристки, выступающие за Россию, мало зарабатывают с учетом достигнутых результатов, популярности и уровня подготовки. Для обычных рабочих их гонорары кажутся огромными, но они просто не знают размеры доходов иностранных спортсменов.В этом году на Чемпионате Европы, проходившем в Граце (Австрия), россиянки показали прекрасные результаты. Алена Косторная заняла первое место. Серебряную медаль заработала Анна Щербакова, а «бронзу» взяла Александра Трусова.