Ученые из Красноярска разработали метод бюджетного производства ядерных батареек
Ученые из Института химии и химической технологии КНЦ сообщают о создании технологии, которая позволит наладить производство ядерных батареек проще и дешевле. Метод разработки источников энергии на радиоактивном никеле-63 состоит в получении изотопа из раствора.
Как сообщает информационный портал "Политэксперт", аккумуляторы на основе радиоизотопных источников энергии способны предоставлять питание с помощью распада радиоактивного элемента. Таким образом, продолжительность их работы может достигать десятилетий без необходимости обслуживания. Подобные батареи являются идеальным устройством для создания космических зондов, которые отправляются в межзвездное пространство. Наиболее часто используемым изотопом в РИТЭГах можно назвать никель-63, чей период полураспада достигает более сотни лет.
Более того, источник энергии совершенно безвреден, ведь бета-излучение задерживается внешней оболочкой. Следовательно, ядерные аккумуляторы могут применяться не только в космических и военных целях, но и медицинских: к примеру, в кардиостимуляторах. До недавнего времени производство ядерных батареек отнимало много средств, поскольку изотоп никеля остается довольно дорогим. Недавнее открытие исследователей из Института химии и химической технологии КНЦ позволило избавиться от этой проблемы благодаря химическому восстановлению ионов металла из раствора.
Как сообщает информационный портал "Политэксперт", аккумуляторы на основе радиоизотопных источников энергии способны предоставлять питание с помощью распада радиоактивного элемента. Таким образом, продолжительность их работы может достигать десятилетий без необходимости обслуживания. Подобные батареи являются идеальным устройством для создания космических зондов, которые отправляются в межзвездное пространство. Наиболее часто используемым изотопом в РИТЭГах можно назвать никель-63, чей период полураспада достигает более сотни лет.
Более того, источник энергии совершенно безвреден, ведь бета-излучение задерживается внешней оболочкой. Следовательно, ядерные аккумуляторы могут применяться не только в космических и военных целях, но и медицинских: к примеру, в кардиостимуляторах. До недавнего времени производство ядерных батареек отнимало много средств, поскольку изотоп никеля остается довольно дорогим. Недавнее открытие исследователей из Института химии и химической технологии КНЦ позволило избавиться от этой проблемы благодаря химическому восстановлению ионов металла из раствора.