Гастроэнтерологи рассказали, почему кальций не усваивается организмом человека





Усвоение кальция зависит от кислотности желудочного сока, при понижении которой микроэлемент усваивается хуже, чем при нормальной или повышенной. Изменения слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта не позволяет усваивать кальций из молочных продуктов. Также Ирина Казимир рассказала, что в разных регионах лучшая насыщенность микроэлементом происходит в разное время суток. У людей, которые курят и злоупотребляют алкогольными напитками, наблюдается снижение усваивания кальция. Для лучшей насыщенности микроэлементом необходима физическая активность, поскольку малоподвижный образ жизни приводит к его вымыванию.Прием некоторых лекарств негативно сказывается на процессе усваивания, поэтому для поддержания нормального костного баланса в организме медик рекомендует употреблять препараты, содержащие кальций. Молочные продукты и правильное питание помогут препарату, который необходимо употребить во время или после приема пищи, эффективнее усвоиться организмом.