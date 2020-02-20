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Гастроэнтерологи рассказали, почему кальций не усваивается организмом человека

Гастроэнтеролог Ирина Казимир рассказала о процессе усвоении кальция организмом человека. Курение, злоупотребление алкоголем и некоторые медицинские препараты могут негативно повлиять на ситуацию.
Гастроэнтерологи рассказали, почему кальций не усваивается организмом человека

Усвоение кальция зависит от кислотности желудочного сока, при понижении которой микроэлемент усваивается хуже, чем при нормальной или повышенной. Изменения слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта не позволяет усваивать кальций из молочных продуктов. Также Ирина Казимир рассказала, что в разных регионах лучшая насыщенность микроэлементом происходит в разное время суток. У людей, которые курят и злоупотребляют алкогольными напитками, наблюдается снижение усваивания кальция. Для лучшей насыщенности микроэлементом необходима физическая активность, поскольку малоподвижный образ жизни приводит к его вымыванию.

Прием некоторых лекарств негативно сказывается на процессе усваивания, поэтому для поддержания нормального костного баланса в организме медик рекомендует употреблять препараты, содержащие кальций. Молочные продукты и правильное питание помогут препарату, который необходимо употребить во время или после приема пищи, эффективнее усвоиться организмом.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:04

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