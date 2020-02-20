Ученые из Франции раскрыли секрет внутреннего содержимого мумий древнеегипетских кошек





Ученые всегда хотели знать, что находится под бинтами мумий, но боялись, снимая слой за слоем, повредить редкие образцы. С помощью современного оборудования проблему удалось решить. Открытие потрясло исследователей – вместо кошачьего черепа под материей находился шарик из ткани. Отсутствовали также ребра, позвонки, но зато под бинтами скрывались три хвоста и пять задних лап. Возможно, часть костей египтяне использовали для какого-нибудь ритуала.В Древнем Египте кошкам поклонялись, словно богам. Животные были настолько важны и почитаемы, что после их смерти члены семьи сбривали брови, выражая так свою скорбь. В 390 году по указу императора поклонение домашним животным оказалось под запретом. Вскоре кошек стали держать только в качестве питомцев.