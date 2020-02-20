Алеся Кафельникова о личной жизни: «На бойфрендов нет времени»
Алеся Кафельникова рассказала о личной жизни. Оказалось, у 21-летней модели нет времени на бойфрендов из-за занятости на работе. Соответствующий пост знаменитость разместила в Instagram Stories.
Кафельникова предложила фанатам провести рубрику «Вопрос-Ответ». Многие сообщения касались отношений модели с мужчинами. Знаменитость рассказала, что ее роман с рэпером Pharaoh закончился громким и болезненным расставанием. Сейчас у дочери теннисиста расписана каждая минута, поэтому на романы времени нет.
Модель всегда держит дома собранные чемоданы, так как ей постоянно приходится метаться между Парижем и Лондоном. Что касается места для души, то им звезда называет Бали.
Кафельникова предложила фанатам провести рубрику «Вопрос-Ответ». Многие сообщения касались отношений модели с мужчинами. Знаменитость рассказала, что ее роман с рэпером Pharaoh закончился громким и болезненным расставанием. Сейчас у дочери теннисиста расписана каждая минута, поэтому на романы времени нет.
«У меня 2 перелета в неделю, огромная неуверенность в себе и нестабильное психическое состояние. Неужели вы думаете, что мне хватаете времени на отношения с кем-то кроме меня самой?» - заявила Кафельникова.
Модель всегда держит дома собранные чемоданы, так как ей постоянно приходится метаться между Парижем и Лондоном. Что касается места для души, то им звезда называет Бали.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 15:23