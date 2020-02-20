АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

Концертный директор Катерина Дорош о Юлии Волковой: "У нее проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет совсем"

Фанаты постоянно интересуются, почему Юлия Волкова не выступает на сцене. В недавнем интервью, концертный директор певицы Катерина Дорош заявила, что у бывшей участницы группы "Тату" проблемы со здоровьем и совсем нет творческой деятельности.
Концертный директор Катерина Дорош о Юлии Волковой: "У нее проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет совсем"

Сегодня Юлия Волкова отмечает свой 35 день рождения. Исполнительница уже несколько лет не дает концерты. Но певица общается с преданными поклонниками и обещает, что скоро вернется на сцену. В недавнем интервью, концертный директор Юлии Волковой решила обсудить этот вопрос. Катерина Дорош рассказала, что у экс-участницы группы "Тату" проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет совсем. Также концертный директор сообщила, что о личной жизни исполнительница предпочитает не говорить. В конце интервью Катерина Дорош добавила, что еще рано говорить о возвращении звезды на сцену, отметив: "Так что будут песни — будет и разговор".

Александр Войтинский, который является одним из создателей группы "Тату", рассказал, что будучи участницей этого проекта Юлия Волкова просто подорвала свое здоровье.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Уборка" луж трактором в Саранске вызвала насмешки со стороны пользователей…
Экс-участница «Дом-2» Юля Романова: «Еворовский отправляет мне сердечки и…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина жестко ответила подписчикам про «мужа, сидящего на ее…
Автоэксперты сообщили, как избежать запотевания стекол с помощью "народных"…
Ученые обнародовали первые данные о падении планетезималя в…
"Ну, за Гариком не угнаться уже": Максим Галкин похвастался, как его сын научился кататься на…
Звезда «Дом-2» Захар Саленко разбил лицо Сергею…
Врач назвал способ распознать сердечный приступ за месяц до его…
"Чувствуется порода сердцееда" : Сын Игоря Верника Григорий порадовал своих поклонников новым…
Алена Шишкова необычно прокомментировала скандал с…
Врачи назвали продукты, помогающие замедлить старение организма человека после 50…
В Риме собака спасла россиянку от пытавшегося ее убить…
«Алёна сказала Да!»: Редактор «Дом-2» раскрыла скорую свадьбу звезды проекта Алёны…
"Ты такая умница": Андрей Разин поздравил экс-солистку группы "Мираж" Наталью Гулькину с днем…
Ученые нашли у побережья Майорки 200 древнеримских амфор для религиозных…
Звезда «Дом-2» Настя Кочервей покупает квартиру для…
Актер из «Гладиатора» 77-летний Джон Шрэпнел умер от…
Опубликованы первые изображения салона нового Chery Exeed TXL для…
Концертный директор Катерина Дорош о Юлии Волковой: "У нее проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет…
Ученые нашли останки доисторической саламандры в Красноярском…
Путин о выборе главы правительства: «Увидел в Мишустине добивающегося цели…
Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые стал…
«Инопланетяне украли меня!»: Бывшая ведущая "Дома-2" Алена Водонаева сравнила себя с Катей…
В коже ученые обнаружили межклеточное взаимодействие, характерное для нейронных связей в…
Успешна, но не во всем: Рестораны ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой…
Дочь Елены Бирюковой Александра Литвина выходит…
Звезды «Дом-2» Ольга и Алена Рапунцель согласны отправить свою маму с проекта…
Медики озвучили 5 правил завтрака, помогающих сохранить фигуру…
Просмотреть все новости