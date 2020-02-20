Концертный директор Катерина Дорош о Юлии Волковой: "У нее проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет совсем"





Сегодня Юлия Волкова отмечает свой 35 день рождения. Исполнительница уже несколько лет не дает концерты. Но певица общается с преданными поклонниками и обещает, что скоро вернется на сцену. В недавнем интервью, концертный директор Юлии Волковой решила обсудить этот вопрос. Катерина Дорош рассказала, что у экс-участницы группы "Тату" проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет совсем. Также концертный директор сообщила, что о личной жизни исполнительница предпочитает не говорить. В конце интервью Катерина Дорош добавила, что еще рано говорить о возвращении звезды на сцену, отметив: "Так что будут песни — будет и разговор".Александр Войтинский, который является одним из создателей группы "Тату", рассказал, что будучи участницей этого проекта Юлия Волкова просто подорвала свое здоровье.