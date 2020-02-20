Концертный директор Катерина Дорош о Юлии Волковой: "У нее проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет совсем"
Фанаты постоянно интересуются, почему Юлия Волкова не выступает на сцене. В недавнем интервью, концертный директор певицы Катерина Дорош заявила, что у бывшей участницы группы "Тату" проблемы со здоровьем и совсем нет творческой деятельности.
Сегодня Юлия Волкова отмечает свой 35 день рождения. Исполнительница уже несколько лет не дает концерты. Но певица общается с преданными поклонниками и обещает, что скоро вернется на сцену. В недавнем интервью, концертный директор Юлии Волковой решила обсудить этот вопрос. Катерина Дорош рассказала, что у экс-участницы группы "Тату" проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет совсем. Также концертный директор сообщила, что о личной жизни исполнительница предпочитает не говорить. В конце интервью Катерина Дорош добавила, что еще рано говорить о возвращении звезды на сцену, отметив: "Так что будут песни — будет и разговор".
Александр Войтинский, который является одним из создателей группы "Тату", рассказал, что будучи участницей этого проекта Юлия Волкова просто подорвала свое здоровье.
Сегодня Юлия Волкова отмечает свой 35 день рождения. Исполнительница уже несколько лет не дает концерты. Но певица общается с преданными поклонниками и обещает, что скоро вернется на сцену. В недавнем интервью, концертный директор Юлии Волковой решила обсудить этот вопрос. Катерина Дорош рассказала, что у экс-участницы группы "Тату" проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет совсем. Также концертный директор сообщила, что о личной жизни исполнительница предпочитает не говорить. В конце интервью Катерина Дорош добавила, что еще рано говорить о возвращении звезды на сцену, отметив: "Так что будут песни — будет и разговор".
Александр Войтинский, который является одним из создателей группы "Тату", рассказал, что будучи участницей этого проекта Юлия Волкова просто подорвала свое здоровье.