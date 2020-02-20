Росздравнадзор о проверке «Кагоцела»: «Воздействие на репродуктивную систему не выявлено»





В соответствии с требованиями вывода медицинских препаратов на фармацевтический рынок разработчик «Кагоцела» провел клинические испытания по оценке влияния средства на репродуктивную систему. Эксперименты на эмбрионотоксичность и репродуктивную токсичность не выявили негативного воздействия лекарства на органы размножения животных.В связи с появлением очередной «теории заговора» производитель «Кагоцела» пошел на беспрецедентный шаг и обнародовал все данные о когда-либо зарегистрированных побочных реакциях на препарат. С момента появления на рынке России число нежелательных явлений составило 0,0000905% от суммарного числа реализованных упаковок Кагоцел®. Все побочные действия связаны с аллергическими реакциями на один из компонентов в составе лекарственного средства. Данные о них указаны в инструкции по использованию препарата. Негативные реакции классифицированы ВОЗ, как «редкие», то есть частота составляет 1/10 000 – 1/1000 назначений. За 16-летний период существования лекарства нет ни одного обращения в компанию, связанного с бесплодием или поражением репродуктивной системы.Производители медикаментов проводят изучение репродуктивной системы только на животных, поскольку опыты на людях противоречат нормам GCP, действующим во всем мире, в том числе в России. Минздрав РФ рекомендует экспериментировать на крысах, являющихся прекрасной «животной» моделью для исследований, результаты которых можно переносить на людей. Производитель «Кагоцела» полностью выполнил данное требование.