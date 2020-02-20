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Росздравнадзор о проверке «Кагоцела»: «Воздействие на репродуктивную систему не выявлено»

Росздравнадзор провел проверку противовирусного препарата «Кагоцел», связанную с распространением информации о его способности вызывать бесплодие. За последние два года жалобы на нежелательные последствия от приема лекарства не поступали, передает «АиФ»

Росздравнадзор о проверке «Кагоцела»: «Воздействие на репродуктивную систему не выявлено»

В соответствии с требованиями вывода медицинских препаратов на фармацевтический рынок разработчик «Кагоцела» провел клинические испытания по оценке влияния средства на репродуктивную систему. Эксперименты на эмбрионотоксичность и репродуктивную токсичность не выявили негативного воздействия лекарства на органы размножения животных.

В связи с появлением очередной «теории заговора» производитель «Кагоцела» пошел на беспрецедентный шаг и обнародовал все данные о когда-либо зарегистрированных побочных реакциях на препарат. С момента появления на рынке России число нежелательных явлений составило 0,0000905% от суммарного числа реализованных упаковок Кагоцел®. Все побочные действия связаны с аллергическими реакциями на один из компонентов в составе лекарственного средства. Данные о них указаны в инструкции по использованию препарата. Негативные реакции классифицированы ВОЗ, как «редкие», то есть частота составляет 1/10 000 – 1/1000 назначений. За 16-летний период существования лекарства нет ни одного обращения в компанию, связанного с бесплодием или поражением репродуктивной системы.

Производители медикаментов проводят изучение репродуктивной системы только на животных, поскольку опыты на людях противоречат нормам GCP, действующим во всем мире, в том числе в России. Минздрав РФ рекомендует экспериментировать на крысах, являющихся прекрасной «животной» моделью для исследований, результаты которых можно переносить на людей. Производитель «Кагоцела» полностью выполнил данное требование.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:15

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