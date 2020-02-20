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Мейталь Доэн о разрыве с Аль Пачино: «Не могла терпеть его скупость и старость»

Мейталь Доэн рассказала о разрыве с Аль Пачино после 2-летнего романа. Оказалось, молодая любовница больше не могла терпеть скупость актера.

Аль Пачино ни разу не был женат, хотя пользовался огромной популярностью у женщин. В список его любовниц входили ведущие, модели, голливудские звезды. Доэн стала последней избранницей актера, который оказался старше на 39 лет.
«Я старалась не думать о разнице в возрасте, но понятно, что он уже давно не мальчик. Я сильно его любила, но моих чувств не хватило, чтобы преодолеть все трудности. Попытаюсь объяснить вежливо – он не любил тратиться и максимум мог подарить цветы», - рассказала израильская актриса.

Состояние Аль Пачино оценивается в 180 млн долларов. Оскароносный актер владеет элитным жильем по всему миру и коллекционирует автомобили. Несмотря на это, он не сделал возлюбленной ни одного дорогого подарка. Доэн не обижается на бывшего бойфренда, так как за многое ему благодарна.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 10:36

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