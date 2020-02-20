Мейталь Доэн о разрыве с Аль Пачино: «Не могла терпеть его скупость и старость»
Мейталь Доэн рассказала о разрыве с Аль Пачино после 2-летнего романа. Оказалось, молодая любовница больше не могла терпеть скупость актера.
Аль Пачино ни разу не был женат, хотя пользовался огромной популярностью у женщин. В список его любовниц входили ведущие, модели, голливудские звезды. Доэн стала последней избранницей актера, который оказался старше на 39 лет.
Состояние Аль Пачино оценивается в 180 млн долларов. Оскароносный актер владеет элитным жильем по всему миру и коллекционирует автомобили. Несмотря на это, он не сделал возлюбленной ни одного дорогого подарка. Доэн не обижается на бывшего бойфренда, так как за многое ему благодарна.
Аль Пачино ни разу не был женат, хотя пользовался огромной популярностью у женщин. В список его любовниц входили ведущие, модели, голливудские звезды. Доэн стала последней избранницей актера, который оказался старше на 39 лет.
«Я старалась не думать о разнице в возрасте, но понятно, что он уже давно не мальчик. Я сильно его любила, но моих чувств не хватило, чтобы преодолеть все трудности. Попытаюсь объяснить вежливо – он не любил тратиться и максимум мог подарить цветы», - рассказала израильская актриса.
Состояние Аль Пачино оценивается в 180 млн долларов. Оскароносный актер владеет элитным жильем по всему миру и коллекционирует автомобили. Несмотря на это, он не сделал возлюбленной ни одного дорогого подарка. Доэн не обижается на бывшего бойфренда, так как за многое ему благодарна.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 10:36