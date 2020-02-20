Политолог Родионов: «Зеленский не сможет продержаться до конца президентского срока»
Дмитрий Родионов убежден, что нынешний украинский глава Владимир Зеленский не сможет продержаться до конца своего президентского срока. По мнению политолога, он намного слабее Петра Порошенко, своего предшественника.
Как отметил Дмитрий Родионов, экс-глава Украины представлял собой самостоятельную фигуру. Петру Порошенко удавалось идти на компромиссы с внутренними элитами государства, несмотря на то, что с Игорем Коломойским у него был конфликт. При этом, бывший президент Украины не пытался контролировать силовиков, а выстраивал с ними отношения и находил общий язык. Поэтому часть радикально настроенных активистов напрямую ему подчинялась. Если говорить о Владимире Зеленском, то у него такого «козыря» нет.
Политолог убежден, что действующий украинский президент не сможет удовлетворить европейские интересы и противостоять американскому влиянию. Его партия «Слуга народа» может только эффективно выполнять заказы, поступающие от Запада. Дмитрий Родионов считает, что члены партии Владимира Зеленского не имеют единой позиции, а в некоторых вопросах их точки зрения «абсолютно противоположные». Чтобы как-то повлиять на ситуацию, нынешнему главе Украины следует кардинально изменить свое окружение. Необходимо, чтобы рядом были более квалифицированные специалисты, которые компетентны в политических и экономических вопросах.
Как отметил Дмитрий Родионов, экс-глава Украины представлял собой самостоятельную фигуру. Петру Порошенко удавалось идти на компромиссы с внутренними элитами государства, несмотря на то, что с Игорем Коломойским у него был конфликт. При этом, бывший президент Украины не пытался контролировать силовиков, а выстраивал с ними отношения и находил общий язык. Поэтому часть радикально настроенных активистов напрямую ему подчинялась. Если говорить о Владимире Зеленском, то у него такого «козыря» нет.
Политолог убежден, что действующий украинский президент не сможет удовлетворить европейские интересы и противостоять американскому влиянию. Его партия «Слуга народа» может только эффективно выполнять заказы, поступающие от Запада. Дмитрий Родионов считает, что члены партии Владимира Зеленского не имеют единой позиции, а в некоторых вопросах их точки зрения «абсолютно противоположные». Чтобы как-то повлиять на ситуацию, нынешнему главе Украины следует кардинально изменить свое окружение. Необходимо, чтобы рядом были более квалифицированные специалисты, которые компетентны в политических и экономических вопросах.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:30