Политолог Родионов: «Зеленский не сможет продержаться до конца президентского срока»





Как отметил Дмитрий Родионов, экс-глава Украины представлял собой самостоятельную фигуру. Петру Порошенко удавалось идти на компромиссы с внутренними элитами государства, несмотря на то, что с Игорем Коломойским у него был конфликт. При этом, бывший президент Украины не пытался контролировать силовиков, а выстраивал с ними отношения и находил общий язык. Поэтому часть радикально настроенных активистов напрямую ему подчинялась. Если говорить о Владимире Зеленском, то у него такого «козыря» нет.Политолог убежден, что действующий украинский президент не сможет удовлетворить европейские интересы и противостоять американскому влиянию. Его партия «Слуга народа» может только эффективно выполнять заказы, поступающие от Запада. Дмитрий Родионов считает, что члены партии Владимира Зеленского не имеют единой позиции, а в некоторых вопросах их точки зрения «абсолютно противоположные». Чтобы как-то повлиять на ситуацию, нынешнему главе Украины следует кардинально изменить свое окружение. Необходимо, чтобы рядом были более квалифицированные специалисты, которые компетентны в политических и экономических вопросах.