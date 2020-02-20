Эксперты рассказали о преимуществах Redmi K30 Pro 5G перед Xiaomi Mi 10





Инсайдер из Индии Судханшу Амбхоре недавно поделился информацией о будущих комплектация Redmi K30 Pro 5G на своей странице в соцсети Twitter. Более того, две версии смартфона уже получили модельные номера M2001J11E и M2001J11C вместе с одобрением от регулятора 3C из КНР. Подобные новости говорят о скором выходе новинок, которые будут отличаться наборами памяти. Гаджеты также оснастят технологией быстрой зарядки мощностью 33 Вт, что превосходит не только "родственный" Redmi K30, но и Xiaomi Mi 10.Что касается других характеристик, то клиенты могут ожидать аккумуляторную батарею емкостью 4700 мА•ч, новейший и однокристальный процессор Snapdragon 865, поддержку 5G-связи и дисплей с частотой обновления в 120 Гц. Потенциальных покупателей также обрадует наличие задней 64-мегапиксельной камеры с сенсором Sony IMX686. Официальная презентация Redmi K30 Pro 5G намечена на март текущего года, когда и объявят стоимость линейки.