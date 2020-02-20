В Шотландии обнаружена уникальная гравюра с изображением древнего воина





Обнаруженный монолит носит название Туллох, его высота составляет 1,9 м, а ширина 0,7 м. На гравюре изображен воин, держащий копье. На некоторых частях камня виднелись повреждения, а рисунок выцвел, но археологи создали трехмерные изображения находки, сделанные из тысяч фотографий, и восстановили первоначальный дизайн. Своеобразная форма головы указывала на сложность прически того времени, а не на шлем или другой головной убор. Тело выделяется крепким туловищем и выраженными ягодицами. Об обнаженной внешности нельзя сказать однозначно, потому что на ногах виднелись слабые линии, указывающие на подобие современной обуви. Характерное копье с ручкой говорит о возрасте изображения, которое могло быть нанесено в III-VI веках, потому что именно в этот промежуток использовалось подобное оружие.Резьба принадлежала пиктам, жившим на территории современной Шотландии. Они воевали за свою территорию против римлян, часто совершавших набеги на их земли. Вся идеология людей была нацелена на войну. Изначально этот образ жизни воспринималась как «форма сопротивления» против Древнего Рима, но потом воины стали частью культуры. Туллох – уже третий найденный монолит в этом регионе. Это может говорить о том, что в Перте проживала целая воинственная группа тех времен.