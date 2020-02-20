Ученые: Генетика не влияет на пол будущего ребенка





Случаи, когда в семье рождаются одни мальчики или девочки, генетики оправдывали наследственностью, но последнее исследование показало, что она не играет никакой роли. В течение 90 лет ученые наблюдали за полом рожденных младенцев и не смогли найти ни одного доказательства участия в этом наследственного фактора. Более того, соотношение появления на свет обоих полов составляло 1:1.Существует так называемый принцип Фишера, который гласит, что при неравном соотношении мужских и женских особей представители меньшей популяции становятся более ценными для репродуктивных функций. Базисом данного утверждения выступает способность генетики определять пол будущего малыша. Теперь же стало ясно, что перекос в сторону одного из полов не является наследственным, а считается чистой случайностью.