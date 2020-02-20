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Ученые: Генетика не влияет на пол будущего ребенка

Ученые выяснили, что наследственность не влияет на пол будущего ребенка. Он выбирается случайным образом.

Случаи, когда в семье рождаются одни мальчики или девочки, генетики оправдывали наследственностью, но последнее исследование показало, что она не играет никакой роли. В течение 90 лет ученые наблюдали за полом рожденных младенцев и не смогли найти ни одного доказательства участия в этом наследственного фактора. Более того, соотношение появления на свет обоих полов составляло 1:1.

Существует так называемый принцип Фишера, который гласит, что при неравном соотношении мужских и женских особей представители меньшей популяции становятся более ценными для репродуктивных функций. Базисом данного утверждения выступает способность генетики определять пол будущего малыша. Теперь же стало ясно, что перекос в сторону одного из полов не является наследственным, а считается чистой случайностью.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 08:12

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