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Ученые выяснили, что из-за стресса повреждаются зубы

Зарубежные учёные раскрыли ещё одну негативную сторону стресса – оказалось, из-за него у человека возникают проблемы с зубами, особенно сильно повреждается эмаль. Согласно данным, которые приводят сотрудники Ассоциации бруксизма, около трёх четвертей случаев скрежета зубов во время сна провоцируется излишней тревожностью, особенно в школьном возрасте.

Если края зубов ребёнка или взрослого человека повреждены, очень вероятно, что он подвержен бруксизму, то есть скрежету / постукиванию зубами, чавканию, сглатыванию слюны во время ночного отдыха, и данное состояние часто вызывается стрессом. В результате может развиваться целиакия – мультифакториальное заболевание, заключающееся в нарушении пищеварения.

Поскольку люди, которые во время сна скрипят зубами либо крепко сжимают челюсти, не осознают таких своих действий, наиболее приемлемый способ предотвращения таких ситуаций – защита рта, для чего используются специальные приспособления. Кроме того, нужно минимизировать в своей жизни стресс, научившись правильно воспринимать происходящие в жизни события, какими бы они ни были.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:25

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