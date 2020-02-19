На озере Мичиган появились действующие «ледяные вулканы»





В результате исследования климатических условий и рельефа земли на территории Чикагского озера эксперты выяснили, что «ледяные вулканы» образуются вследствие постоянного колебания воды, которую для наглядности можно разделить на два уровня. Верхний слой намерзает коркой из-за отрицательной температуры воздуха, а нижний поддается волнению, образуя конические выступы в виде гор.Ученые отмечают, что такой «вулкан» является действующим, поскольку на стыке ледяных корок образуются отверстия в результате постоянного колебания волн. Через так называемые «кратеры» вода периодически выбрасывается наружу. Однако исследователи утверждают, что данный феномен абсолютно не связан с криовулканизмом, несмотря на их схожесть.В заключение исследователи предупредили о том, что взбираться на «ледяные вулканы» крайне опасно, так как визуально невозможно установить толщину льда, которая покрывает полое пространство под коркой. Это условие представляет сложность и для самих ученых, поскольку изучить феномен будет не просто. Но имея опыт с подобными явлениями на Великих озерах в Канаде, они намерены и дальше проводить мониторинг природного феномена.