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На озере Мичиган появились действующие «ледяные вулканы»

Национальная метеорологическая служба (National Weather Service Grand Rapids) опубликовала на своей официальной странице в Twitter информацию о возникновении действующих «ледяных вулканов» на самом большом пресноводном озере Мичиган в США. Ученые отметили, что данное явление не имеет ничего общего с криовулканизмом.
На озере Мичиган появились действующие «ледяные вулканы»

В результате исследования климатических условий и рельефа земли на территории Чикагского озера эксперты выяснили, что «ледяные вулканы» образуются вследствие постоянного колебания воды, которую для наглядности можно разделить на два уровня. Верхний слой намерзает коркой из-за отрицательной температуры воздуха, а нижний поддается волнению, образуя конические выступы в виде гор.

Ученые отмечают, что такой «вулкан» является действующим, поскольку на стыке ледяных корок образуются отверстия в результате постоянного колебания волн. Через так называемые «кратеры» вода периодически выбрасывается наружу. Однако исследователи утверждают, что данный феномен абсолютно не связан с криовулканизмом, несмотря на их схожесть.

В заключение исследователи предупредили о том, что взбираться на «ледяные вулканы» крайне опасно, так как визуально невозможно установить толщину льда, которая покрывает полое пространство под коркой. Это условие представляет сложность и для самих ученых, поскольку изучить феномен будет не просто. Но имея опыт с подобными явлениями на Великих озерах в Канаде, они намерены и дальше проводить мониторинг природного феномена.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:23

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