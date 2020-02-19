Названы 5 основных признаков дефицита в организме углеводов





Первый из них – частая утомляемость человека, так как он недополучает глюкозу. Второй признак нехватки в организме углеводов – это тяга к сладкому по причине нестабильного уровня сахара в крови. Третий сигнал – нарушение работы пищеварительной системы из-за дефицита клетчатки. Четвёртое, что отметил эксперт, – головные боли и снижение концентрации. Пятое – это неприятный запах изо рта, поскольку из-за недостатка углеводов организм начинает их преобразование из жировых запасов, в результате чего выделяются химсоединения кетоны.Даниэл Крел подчеркнул: как минимум половина потребляемой человеком энергии должна быть получена из углеводов, особенно хорошие источники которых – овощи, фрукты и цельные зёрна.