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Названы 5 основных признаков дефицита в организме углеводов

Люди, старающиеся снизить вес, зачастую исключают из меню углеводы, так как они, по их мнению, вредят фигуре. Немецкий специалист в области питания Даниэл Крел не согласен с такой позицией, заявив: данные органические вещества являются главным источником энергии в организме и очень важны для здоровья. Эксперт назвал 5 основных признаков дефицита углеводов.

Первый из них – частая утомляемость человека, так как он недополучает глюкозу. Второй признак нехватки в организме углеводов – это тяга к сладкому по причине нестабильного уровня сахара в крови. Третий сигнал – нарушение работы пищеварительной системы из-за дефицита клетчатки. Четвёртое, что отметил эксперт, – головные боли и снижение концентрации. Пятое – это неприятный запах изо рта, поскольку из-за недостатка углеводов организм начинает их преобразование из жировых запасов, в результате чего выделяются химсоединения кетоны.

Даниэл Крел подчеркнул: как минимум половина потребляемой человеком энергии должна быть получена из углеводов, особенно хорошие источники которых – овощи, фрукты и цельные зёрна.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:54

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