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Бывшая девушка разбила нос любовнику Ольги Бузовой Давиду Манукяну

Пользователи интернета нашли старый ролик с Ольгой Бузовой. В этом видео Давид Манукян, который сейчас является молодым человеком Ольги, высмеивает певицу, что сильно раздражает его прошлую девушку.

Бывшая девушка разбила нос любовнику Ольги Бузовой Давиду Манукяну

Как оказалось, блогер и ранее иронизировал над Ольгой Бузовой в своих постах. Около года назад он смеялся над её вокальными способностями.

На одном из видео социальной сети Instagram Манукян грубо высмеивает свою нынешнюю любимую девушку. Но после того, как он морщит лицо под песню «Танцуй под Бузову», в следующем кадре он признается, что ему нравится эта музыка, вытирая кровь из разбитого носа.


Сейчас же блогер и популярная певица находятся в отношениях и не скрывают своих чувств. В планах у пары и свадьба.

Слухи и разговоры о том, что популярный блогер и поющая ведущая встречаются, появились еще год назад. Тогда многие сомневались в этом, потому что Ольга участвовала в шоу «План Б».

Одни фанаты Ольги Бузовой находят меркантильный интерес в действиях Давида Манукяна. Они считают, что он пытается урвать кусочек её популярности. Другим это совершенно неважно, они желают любимой певице только счастья.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:01

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