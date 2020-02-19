«Даже если это было до меня или после»: Айза Анохина поделилась размышлениями о Гуфе

Айза Анохина обрела настоящую популярность после знакомства с российским рэп-исполнителем Гуфом. После непродолжительного периода свиданий пара начала жить вместе и в 2010 году певица родила первенца Сами, что в переводе с чеченского означает «близкий к Господу». Однако через три года семья распалась. По словам блогера, муж «не единожды» ей «изменял» и страдал от наркотической зависимости.После недавно опубликованной записи подписчики Сети начали утверждать, что Айза Анохина однозначно подразумевала своего бывшего мужа Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Поклонники написали многочисленные комментарии в поддержку певицы и поделились, что их «переполняют те же чувства от непонимания мужчин и их безответственного отношения к собственным словам».Вскоре в stories личного блога Айза Анохина разместила ночное фото со словами: «Стоп. Хватит страдать», которое поклонники Сети восприняли как подтверждение своих догадок.