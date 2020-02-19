«Даже если это было до меня или после»: Айза Анохина поделилась размышлениями о Гуфе
Популярная певица Айза Анохина поделилась личными размышлениями о бывшем мужчине. Блогер опубликовала запись в личном блоге Instagram, в котором поделилась отрицательными чувствами к экс-возлюбленному Гуфу, который «посвящает творчество другим женщинам».
Айза Анохина обрела настоящую популярность после знакомства с российским рэп-исполнителем Гуфом. После непродолжительного периода свиданий пара начала жить вместе и в 2010 году певица родила первенца Сами, что в переводе с чеченского означает «близкий к Господу». Однако через три года семья распалась. По словам блогера, муж «не единожды» ей «изменял» и страдал от наркотической зависимости.
После недавно опубликованной записи подписчики Сети начали утверждать, что Айза Анохина однозначно подразумевала своего бывшего мужа Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Поклонники написали многочисленные комментарии в поддержку певицы и поделились, что их «переполняют те же чувства от непонимания мужчин и их безответственного отношения к собственным словам».
Вскоре в stories личного блога Айза Анохина разместила ночное фото со словами: «Стоп. Хватит страдать», которое поклонники Сети восприняли как подтверждение своих догадок.
Айза Анохина обрела настоящую популярность после знакомства с российским рэп-исполнителем Гуфом. После непродолжительного периода свиданий пара начала жить вместе и в 2010 году певица родила первенца Сами, что в переводе с чеченского означает «близкий к Господу». Однако через три года семья распалась. По словам блогера, муж «не единожды» ей «изменял» и страдал от наркотической зависимости.
После недавно опубликованной записи подписчики Сети начали утверждать, что Айза Анохина однозначно подразумевала своего бывшего мужа Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Поклонники написали многочисленные комментарии в поддержку певицы и поделились, что их «переполняют те же чувства от непонимания мужчин и их безответственного отношения к собственным словам».
Вскоре в stories личного блога Айза Анохина разместила ночное фото со словами: «Стоп. Хватит страдать», которое поклонники Сети восприняли как подтверждение своих догадок.