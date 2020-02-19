Гребной электродвигатель ледокола «Арктика» не подлежит восстановлению





Специалисты Ленинградского электромашиностроительного завода выяснили, что четыре из шести фаз в носовой обмотке двигателя вышли из строя из-за скачка напряжения. Детали не подлежат ремонту. В ЦНИИ СЭТ считают, что поломка произошла из-за заводского брака. Для замены ГЭД экспертам придется разрезать корпус ледокола. Подобная работа негативно отразится на сроках спуска «Арктики» на воду, хотя глава ОСК Алексей Рахманов не видит подобных рисков. Рассматривается возможность провести ремонт прямо на борту судна без вскрытия.Проект строительства ледокола реализует Балтзавод. Сдать судно планировалось три года назад, но из-за неоднократного смещения графиков, приемка перенесена на май 2020 года. Всего в рамках контракта предприятие должно предоставить заказчику в лице «Росатома» пять атомных ледоколов, передает «Ъ».