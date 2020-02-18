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Ученые дали рекомендации по правильному приему аспирина

Чарльз Хеннекенс – ученый, который первым в мире описал действие ацетилсалициловой кислоты на людей, предрасположенных к заболеваниям сердца. Он вместе с группой медиков уточнил рекомендации по использованию этого препарата.
Ученые дали рекомендации по правильному приему аспирина

Необходимость разъяснения инструкций по приему аспирина связывают с выросшим в последнее время числом противоречивых заключений по поводу принятия данных таблеток для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. В исследованиях разнится возраст людей, которым необходимо принимать этот препарат: в одних текстах обозначены временные границы в 40-70 лет, в других даны рекомендации по использованию аспирина более старшим людям. Также только за последний год в США были опубликованы три крупномасштабные работы по применению ацетилсалициловой кислоты для профилактики инфарктов и инсультов. В двух исследованиях положительный эффект таблеток выявлен не был, но в одном из них он был ощутимый, поэтому доктора не понимают, стоит ли рекомендовать аспирин пациентам или нет.

Чарльз Хеннекенс вместе с командой, состоящей из докторов медицинских наук и профессоров, настаивает на такого рода профилактике, но уточняет, что для достижения максимальной пользы медицинский персонал должен разбирать каждый случай индивидуально.

При сердечном приступе и после него больные должны получать ежедневно 325 мг препарата для снижения риска внезапной смерти, а если нет противопоказаний, то после инфаркта или инсульта аспирин нужно принимать длительный период времени. Однако при таком виде профилактики нужно контролировать показатели крови, в первую очередь, ее свертываемость, чтобы исключить кровотечения. По словам ученых, важнее для первичной профилактики вести здоровый образ жизни: физические нагрузки, отказ от табака и алкоголя, снижение массы тела и прием лекарств, рекомендуемых врачом − прежде всего, статинов.

При одинаковой величине рисков и выгод пациент может сам выбрать предпочтительный метод профилактики: является ли для него предотвращение первого сердечного приступа более важным, нежели риск кровотечения в ЖКТ. Огромную роль в этом играют и рассуждения врача, которые могут повлиять на больного и склонить его к тому или иному решению. Например, пациентам с такими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, как лишний вес и ожирение, высокий холестерин в крови, гипертония и инсулинорезистентность, лучше рекомендовать прием ацетилсалициловой кислоты.

Подводя итог, Хеннекенс отметил, что общих рекомендаций по приему аспирина для первичной профилактики нет.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 17:10

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