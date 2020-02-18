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Елена Ханга опровергла обвинения Даны Борисовой о магическом влиянии на людей

Российская телеведущая Елена Ханга опровергла обвинения Даны Борисовой о магическом влиянии на людей, используя куклу вуду. 57-летняя ведущая дала интервью изданию «Телепрограмма», в котором заявила, что данные обвинения – выдумка.
Елена Ханга опровергла обвинения Даны Борисовой о магическом влиянии на людей

В одном из последних выпусков «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» приглашенная Дана Борисова отрицательно высказалась в адрес своей бывшей коллеги по телешоу «Принцип домино». Ведущая заявила, что Елена Ханга занимается колдовством и применяет его, чтобы влиять на жизни людей. Кроме того, автор программы «Про это» виновата в ее наркотической и алкогольной зависимости, поскольку «сделала куклу вуду и прокляла». 43-летняя участница шоу «Вышка» дополнила, что ее экс-напарница завидует молодой конкурентке и применяет все методы, чтобы очернить репутацию.

По этому поводу Елена Ханга решила дать свой комментарий в интервью журналистам. Она сообщает, что никакими «сверхъестественными способностями не обладает». Иначе телеведущая зарабатывала бы «совершенно другие деньги», а ее программы имели бы самые высокие рейтинги на телевидении. Кроме того, по ее словам, Дана Борисова «придумала эту историю еще 10 лет назад» и все еще продолжает о ней говорить.

Как известно, после участия в программе у Андрея Малахова телеведущие поделились общим снимком в своих блогах. Елена Ханга упомянула, что если бы «выдумка» Даны Борисовой была правдой, то разве бы она «фотогравировалась в обнимку и потом выкладывала запись в соцсетях». В свою очередь, телеведущая также опубликовала совместный видеоролик в Instagram и ни в чем не винит свою младшую коллегу по телевидению в личных постах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:31

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