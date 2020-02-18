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"Ты — первый во всём": Игорь Николаев поздравил Евгения Кафельникова с днем рождения

Игорь Николаев на странице в Instagram поздравил Евгения Кафельникова с днем рождения. Известный музыкант отметил, что именинник - первый во всем.
"Ты — первый во всём": Игорь Николаев поздравил Евгения Кафельникова с днем рождения

Сегодня теннисист Евгений Кафельников празднует свой 46-й день рождения. Многие звезды спорта и шоу-бизнеса уже поздравили спортсмена. Одним из первых стал певец Игорь Николаев. Исполнитель разместил совместную фотографию с именинником. В комментарии к публикации он написал, что Евгений Кафельников — гордость российского спорта, поскольку он первый россиянин, выигравший турнир Большого шлема, а также первый российский теннисист, ставший номером один в мировом рейтинге, и первый российский Олимпийский чемпион по теннису в одиночном разряде.

В конце своего поста Игорь Николаев написал: "Дорогой, поздравляю тебя с днём рождения, ты — мировой парень, добродушный, позитивный, остроумный, пусть всё в твоей жизни складывается, как ты хочешь, будь здоров и счастлив!" Подписчики композитора присоединились к его словам и пожелали спортсмену здоровья и долгих лет жизни.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:18

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