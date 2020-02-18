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Российские ученые создали дешевые «таблетки» для атомных станций

Российские ученые из Владивостока создали дешевые «таблетки» для использования на атомных станциях. Новая технология позволяет синтезировать ядерное топливо за короткий временной промежуток и при более низкой температуре.

Обычный топливный цикл, идущий в реакторе АЭС, составляет один год. За это время расходуется до 30 тонн урана. Продлить процесс можно двумя способами – изготовить композитный состав со специальными добавками для лучшего выгорания или обогатить его большим объемом радиоактивного урана, но при этом конечная стоимость вырастет.

Дальневосточные ученые создали таблетирование топливо с большим сечением захвата тепловых нейтронов, отвечающих за запуск цепной реакции. Подобный процесс ускоряет цикл деления урановых атомов и обеспечивает сокращение риска скачка реактивности при запуске. Если поглотитель нейтронов заменить оксидом гадолиния, то время реакции увеличится до двух лет, а стоимость топлива сократится на 2-3%.
«Наша работа расширила фундаментальное понимание механизма плазменного спекания в топливе, что позволило создать более качественное горючее. Мы продолжаем совершенствовать смесь путем добавления легирующих добавок», - рассказала Евгения Папынова из Института химии при ДВО РАН.

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Наука
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 16:29

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