Samsung выпустит смартфон Galaxy S20 Ultra LTE





Южнокорейский бренд вскоре выпустит мобильные устройства S20, S20+ и S20 Ultra. Samsung не ограничилась этим и некоторое время назад на портале корпорации появилась информация о выпуске модели LTE. Работать это технологическое изобретение будет в сети 4G. Эксперты предполагают, что такой смартфон по цене окажется не столь дорогим, как S20 Ultra. На сегодняшний день неизвестно, как сильно LTE-модификация станет отличаться от гаджета с 5G в плане технической составляющей. Разработчики могут деактивировать поддержку сети пятого поколения и оставить аппаратную основу.Согласно сведениям специалистов, Samsung в этом году сумеет продать не менее 32 миллионов смартфонов вышеуказанной линейки. На российском рынке они появятся ближе к середине марта со стоимостью 70 000-100 000 рублей.