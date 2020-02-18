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Samsung выпустит смартфон Galaxy S20 Ultra LTE

Несколько дней назад компания Samsung анонсировала новые флагманские смартфоны серии S20. Предполагался выпуск трех моделей, но фирма может представить и модификацию Galaxy S20 Ultra LTE.
Samsung выпустит смартфон Galaxy S20 Ultra LTE

Южнокорейский бренд вскоре выпустит мобильные устройства S20, S20+ и S20 Ultra. Samsung не ограничилась этим и некоторое время назад на портале корпорации появилась информация о выпуске модели LTE. Работать это технологическое изобретение будет в сети 4G. Эксперты предполагают, что такой смартфон по цене окажется не столь дорогим, как S20 Ultra. На сегодняшний день неизвестно, как сильно LTE-модификация станет отличаться от гаджета с 5G в плане технической составляющей. Разработчики могут деактивировать поддержку сети пятого поколения и оставить аппаратную основу.

Согласно сведениям специалистов, Samsung в этом году сумеет продать не менее 32 миллионов смартфонов вышеуказанной линейки. На российском рынке они появятся ближе к середине марта со стоимостью 70 000-100 000 рублей.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:00

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