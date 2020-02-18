Александр Плющенко: "Мне нравится работать моделью"

Александр Плющенко активно ведет станицу в социальных сетях и рассказывает подписчикам о своих достижениях. В Instagram сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко известен под псевдонимом Гном Гномыч. Сегодня маленький фигурист показал фанатам видео, на котором запечатлён он и его собака Фифа. Данные кадры сделаны на одной из фотосессий. В комментарии Александр Плющенко признался, кто бы что не говорил, он любит работать моделью, и даже его домашний любимец вошел в данную роль с большим удовольствием.Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко считает, что его собака уже устала сидеть дома без дела и ей хочется поучаствовать в различных проектах. Подписчики сравнили Александра Плющенко с принцем и пожелали ему удачи во всех начинаниях. Опубликованное Гном Гномычем видео уже просмотрели почти 5 000 раз.