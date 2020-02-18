Сменившая имидж Анфиса Чехова считает, что каждая женщина достойна перемен

Анфиса Чехова опубликовала несколько фотографий, на которых она сфотографирована в новом образе. Знаменитость решила убрать половину длины волос и изменила их цвет на более "холодный". В описании к публикации исполнительница сообщила поклонникам, что сменила имидж. Также телеведущая выразила свое мнение, заявив, что каждая женщина хотя бы раз в жизни должна изменить свою прическу, а лучше это делать каждый раз, когда хочется перемен. Анфиса Чехова отметила, что ее новая прическа называется "Капля" с голливудской чёлкой.Исполнительница решила поинтересоваться у поклонников, как им ее новый образ. Фанты разделились во мнениях. Одни пришли в восторг от прически певицы, другие написали, что такой цвет волос ей не подходит. Несмотря на разные мнения пользователей Сети, публикация Анфисы Чеховой за 30 минут набрала почти 20 000 лайков.