Сменившая имидж Анфиса Чехова считает, что каждая женщина достойна перемен
Сменившая имидж Анфиса Чехова похвасталась подписчикам в социальной сети Instagram новой прической. Телеведущая считает, что каждая женщина достойна перемен.
Анфиса Чехова опубликовала несколько фотографий, на которых она сфотографирована в новом образе. Знаменитость решила убрать половину длины волос и изменила их цвет на более "холодный". В описании к публикации исполнительница сообщила поклонникам, что сменила имидж. Также телеведущая выразила свое мнение, заявив, что каждая женщина хотя бы раз в жизни должна изменить свою прическу, а лучше это делать каждый раз, когда хочется перемен. Анфиса Чехова отметила, что ее новая прическа называется "Капля" с голливудской чёлкой.
Исполнительница решила поинтересоваться у поклонников, как им ее новый образ. Фанты разделились во мнениях. Одни пришли в восторг от прически певицы, другие написали, что такой цвет волос ей не подходит. Несмотря на разные мнения пользователей Сети, публикация Анфисы Чеховой за 30 минут набрала почти 20 000 лайков.
Анфиса Чехова опубликовала несколько фотографий, на которых она сфотографирована в новом образе. Знаменитость решила убрать половину длины волос и изменила их цвет на более "холодный". В описании к публикации исполнительница сообщила поклонникам, что сменила имидж. Также телеведущая выразила свое мнение, заявив, что каждая женщина хотя бы раз в жизни должна изменить свою прическу, а лучше это делать каждый раз, когда хочется перемен. Анфиса Чехова отметила, что ее новая прическа называется "Капля" с голливудской чёлкой.
Исполнительница решила поинтересоваться у поклонников, как им ее новый образ. Фанты разделились во мнениях. Одни пришли в восторг от прически певицы, другие написали, что такой цвет волос ей не подходит. Несмотря на разные мнения пользователей Сети, публикация Анфисы Чеховой за 30 минут набрала почти 20 000 лайков.