Поклонники назвали образ Ирины Шейк на модном показе в Лондоне «слишком мрачным»

На подиуме Ирина Шейк дефилировала в платье миди черного цвета с белым принтом в виде звезды и воротником. Образ модели дополнил лакированный плащ с мехом, полуботинки на каблуке и шапка-чулок. Волосы знаменитости стилисты уложили с ровным пробором и сделали ей нюдовый макияж. Фолловеры русской модели написали, что она напомнила им «современную монашку» и стала «звездой показа». Но многие сочли образ Ирины Шейк очень «мрачным», хотя всю коллекцию Burberry эксперты назвали провокационной и креативной. Модель вышла на подиум в самом броском наряде, поэтому внимание критиков ей было обеспечено.После отпуска Ирина Шейк сразу начала работать и уже успела сняться в паре рекламных проектов. Несколько дней модель провела с дочерью Леей, но пока она была на модном показе в Лондоне, за малышкой приглядывал отец – актер Брэдли Купер.