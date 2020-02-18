Филипп Киркоров прокатился по Челябинску на Maybach перед концертом

В Челябинск поп-король приехал 17 февраля в VIP-вагоне поезда Нижневартовск-Оренбург, где имеется душ, бар, кровати. Другие пассажиры не знали, что с ними едет Филипп Киркоров, но после его появления на перроне попытались запечатлеть того на камеры своих смартфонов.Выйдя на улицу, исполнитель отметил хорошую погоду и ответил на несколько вопросов местных журналистов. С большими розами от поклонников бывший супруг Аллы Пугачевой заявил о приготовлении множества сюрпризов для челябинской публики, новой концертной программы, костюмов и новых песен. Отдельно знаменитость пообещал исполнить последнюю на этот момент композицию «Романы, клип на которую совсем недавно вышел на видеохостинге YouTube. У Киркорова всегда только один цвет настроения - счастья. «Живу, пою», - сказал певец, добавив, что дети растут, публика радуется творчеству и приходит на концерты.После общения Филипп Киркоров сел в приготовленный для него Maybach и отправился в Театр оперы, где и выступил перед фанатами. За некоторое время до приезда артиста к помещению прибыли грузовики с оснащением для сцены. По окончанию мероприятия «виновник торжества» поблагодарил Челябинск за теплый прием и «волшебный вечер».