Подопечный Юлии Началовой Георгий Иващенко прокомментировал слухи об анорексии
Подопечный Юлии Началовой Георгий Иващенко в последнее время стал всё больше появляться на телеэкранах, поэтому за ним следят уже многочисленные поклонники. Недавно ему пришлось комментировать появившиеся слухи об анорексии.
Георгий Иващенко был воспитанником Юлии Началовой на шоу "Один в один". В настоящий момент он развивает свою карьеру в шоу-бизнесе. Люди, которые следят за начинающей звездой с проекта, заметили, как тот сильно изменился. Его внешность стала совсем другой и некоторые даже начали говорить об анорексии. Подобных заявлений стало слишком много, а потому артисту пришлось выступать с опровержением, объясняя, по какой причине он похудел. Телевизионный деятель отметил, у него нет признаков озвученного заболевания, поскольку продолжает активно работать и участвовать в проектах, если бы недуг был, его бы преследовала апатия. Что же касается внешности, то сбросить вес ему помогла специальная диета, на которую тот сел из-за проблем с поджелудочной железой. При этом он добавил, что достиг того возраста, когда пришло время заботиться о своём самочувствии и приводить внешность в порядок.
Также Георгий Иващенко вспомнил и о Юлии Началовой. Он отметил, скончавшаяся знаменитость когда-то разговаривала с ним про это заболевание, поскольку и сама через него прошла. При этом, ведя беседу о столь серьёзной болезни, певица сохраняла привычную детскую непосредственность.
Георгий Иващенко был воспитанником Юлии Началовой на шоу "Один в один". В настоящий момент он развивает свою карьеру в шоу-бизнесе. Люди, которые следят за начинающей звездой с проекта, заметили, как тот сильно изменился. Его внешность стала совсем другой и некоторые даже начали говорить об анорексии. Подобных заявлений стало слишком много, а потому артисту пришлось выступать с опровержением, объясняя, по какой причине он похудел. Телевизионный деятель отметил, у него нет признаков озвученного заболевания, поскольку продолжает активно работать и участвовать в проектах, если бы недуг был, его бы преследовала апатия. Что же касается внешности, то сбросить вес ему помогла специальная диета, на которую тот сел из-за проблем с поджелудочной железой. При этом он добавил, что достиг того возраста, когда пришло время заботиться о своём самочувствии и приводить внешность в порядок.
Также Георгий Иващенко вспомнил и о Юлии Началовой. Он отметил, скончавшаяся знаменитость когда-то разговаривала с ним про это заболевание, поскольку и сама через него прошла. При этом, ведя беседу о столь серьёзной болезни, певица сохраняла привычную детскую непосредственность.