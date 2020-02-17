Подопечный Юлии Началовой Георгий Иващенко прокомментировал слухи об анорексии

Георгий Иващенко был воспитанником Юлии Началовой на шоу "Один в один". В настоящий момент он развивает свою карьеру в шоу-бизнесе. Люди, которые следят за начинающей звездой с проекта, заметили, как тот сильно изменился. Его внешность стала совсем другой и некоторые даже начали говорить об анорексии. Подобных заявлений стало слишком много, а потому артисту пришлось выступать с опровержением, объясняя, по какой причине он похудел. Телевизионный деятель отметил, у него нет признаков озвученного заболевания, поскольку продолжает активно работать и участвовать в проектах, если бы недуг был, его бы преследовала апатия. Что же касается внешности, то сбросить вес ему помогла специальная диета, на которую тот сел из-за проблем с поджелудочной железой. При этом он добавил, что достиг того возраста, когда пришло время заботиться о своём самочувствии и приводить внешность в порядок.Также Георгий Иващенко вспомнил и о Юлии Началовой. Он отметил, скончавшаяся знаменитость когда-то разговаривала с ним про это заболевание, поскольку и сама через него прошла. При этом, ведя беседу о столь серьёзной болезни, певица сохраняла привычную детскую непосредственность.