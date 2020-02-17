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Медики назвали главные симптомы гиперкальциемии

Кальций необходим для нормального функционирования мышц, органов, нервов, клеток и здоровья костей, однако его чрезмерное количество может оказаться опасным для здоровья. Медики рассказали о главных симптомах гиперкальциемии.

При подобном состоянии в крови наблюдается увеличенная концентрация кальция, что затрудняет выполнение организмом своих функций. По словам медиков, человек может не чувствовать заметных признаков, если имеет умеренную гиперкальциемию. Тем не менее при более серьезном недуге обязательно присутствуют симптомы, влияющие на разные части тела. Речь идет о головных болях и усталости. Также есть связь с почками, поскольку пациента мучает жажда, он страдает чрезмерным мочеиспусканием. При наличии болезни ощущается боль между спиной и верхним участком живота с одной стороны по причине камней в почках.

С животом связаны следующие симптомы: тошнота, снижение аппетита, запор, боль и рвота. Что касается воздействия на сердце, высокое содержание кальция в организме может спровоцировать нарушение сердечного ритма. Показатели данного микроэлемента влияют на мышцы, вызывая слабость, судороги и подергивания. Кроме этого, болят кости, появляется остеопороз, переломы от заболеваний.

Гиперкальциемия также может вызвать депрессию, раздражительность и потерю памяти. При тяжелых случаях существует опасность возникновения путаницы и комы.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:05

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