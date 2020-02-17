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Светлана Пермякова в день рождения показала фото без укладки и макияжа

Светлана Пермякова отметила своё 48-летие и решила удивить в честь праздника своих подписчиков. На своей официальной странице в Instagram звезда опубликовала фотографию без укладки и макияжа.

Светлана Пермякова 17 декабря отметила своё 48-летие, с чем её поздравили многочисленные друзья и коллеги, в том числе и Иван Охлобыстин, который сыграл немаловажную роль в карьерном росте актрисы. Кроме того, она и сама решила обратиться к себе же на полях личного микроблога и поздравить собственную персону с праздником. Артиста решила поступить не так, как другие, и вместо того, чтобы выбрать по такому важному поводу красивый наряд, которые она очень любит, решила предстать перед фолловерами в домашней одеянии. При этом экс-КВНщица не стала делать причёску и не нанесла макияж. Поклонники не привыкли к этому. Нередко хозяйка аккаунта публикует снимки с применением фильтров и использует графический редактор. Теперь же все смогли увидеть у кумира мелкие морщины.

Тем не менее, фанаты оценили смелость звезды, а также нашли повод сделать ей комплимент, ведь далеко не у всех в её возрасте такая ухоженная кожа. Подписчики неоднократно поздравили актрису с праздником и написали ей немало добрых пожеланий.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:15

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