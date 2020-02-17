Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, как его средняя дочь отнеслась к появлению младшей сестры

Сейчас у футболиста Дмитрия Тарасова дел достаточно много. У него плотный график, так как он тренируется с казанским «Рубином». Но даже несмотря на это, он находит в своем графике время, чтобы пообщаться со своими поклонниками.Так, Дмитрий Тарасов рассказал, что его дочка Милана очень мудрый ребенок и даже помогает родителям справляться с новорожденной.По словам Дмитрия, она с ней играет, укачивает ее и гладит. О ревности нет и слова.Стоит отметить, что у Дмитрия Тарасова не было возможности присутствовать непосредственно на родах, но вот на выписку он все-таки примчался. После в Сети появились фотографии, где чета Тарасовых запечатлена в полном составе. На данный момент как только появляется свободное время Дмитрий Тарасов старается его провести рядом со своей семьей.