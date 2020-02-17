Первая ступень Falcon 9 рухнула в воду при посадке на плавучую платформу





Момент запуска Falcon 9 был показан в рамках трансляции, а сам процесс наблюдался на космодроме во Флориде. С помощью ракеты на орбиту доставлялось порядка 60 интернет-спутников производства Starlink. Первая ступень не смогла сесть на подготовленную для этого платформу, однако ее приземление на воду оказалось мягким. Предполагается, что аппарат не получил серьезных повреждений. Однако этот нюанс стал вторичной задачей для SpaceX, которая планирует сделать новую попытку автономной посадки в следующий раз. Ключевая миссия по доставке спутников к точке назначения прошла успешно.Наиболее ранний инцидент с попаданием первой ступени Falcon 9 имел место в 2018 году. Тогда аппарат удалось без инцидентов извлечь из воды.