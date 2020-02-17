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Первая ступень Falcon 9 рухнула в воду при посадке на плавучую платформу

После запуска Falcon 9 первая ступень созданной компанией SpaceX ракеты упала в воду, что зафиксировано при попытке осуществить посадку на плавучую платформу. На своем борту носитель отправил в космос спутники связи.

Момент запуска Falcon 9 был показан в рамках трансляции, а сам процесс наблюдался на космодроме во Флориде. С помощью ракеты на орбиту доставлялось порядка 60 интернет-спутников производства Starlink. Первая ступень не смогла сесть на подготовленную для этого платформу, однако ее приземление на воду оказалось мягким. Предполагается, что аппарат не получил серьезных повреждений. Однако этот нюанс стал вторичной задачей для SpaceX, которая планирует сделать новую попытку автономной посадки в следующий раз. Ключевая миссия по доставке спутников к точке назначения прошла успешно.

Наиболее ранний инцидент с попаданием первой ступени Falcon 9 имел место в 2018 году. Тогда аппарат удалось без инцидентов извлечь из воды.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:57

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