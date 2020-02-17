Александр Фролов назвал преимущества России перед западными странами в энергетике
Эксперт в области энергетики Александр Фролов назвал преимущества в данной сфере России перед западными странами. Его выступление состоялось в рамках пресс-конференции, организованной холдингом “Патриот” и ФАН.
В конференции участвовали специалисты в области экономики и энергетики, которые рассказали о положении России среди других стран мира. Александр Фролов считает, что такие интервью помогут гражданам узнать больше о реальном положении дел в стране. Он назвал Россию лидером, поскольку государство поддерживает абсолютный профицит по каждому показателю, например, в ядерной энергетике, по газу и электроэнергии, а также нефти. Обладать ресурсами стране позволяет географическое положение, но потенциал развит не до конца.
По сравнению с западными странами в России намного доступнее энергоносители, а также здесь за последние 30 лет уровень газификации вырос на 25%. Фролов считает, что в США умышленно принижают достижения конкурентов в разных областях, чтобы кто-то всегда находился на низших ступенях, передает "NewInform".
В конференции участвовали специалисты в области экономики и энергетики, которые рассказали о положении России среди других стран мира. Александр Фролов считает, что такие интервью помогут гражданам узнать больше о реальном положении дел в стране. Он назвал Россию лидером, поскольку государство поддерживает абсолютный профицит по каждому показателю, например, в ядерной энергетике, по газу и электроэнергии, а также нефти. Обладать ресурсами стране позволяет географическое положение, но потенциал развит не до конца.
По сравнению с западными странами в России намного доступнее энергоносители, а также здесь за последние 30 лет уровень газификации вырос на 25%. Фролов считает, что в США умышленно принижают достижения конкурентов в разных областях, чтобы кто-то всегда находился на низших ступенях, передает "NewInform".
Экономика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:34