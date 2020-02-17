"АвтоВАЗ" запатентовал собственный дизайн колёсных дисков
Концерн "АвтоВАЗ" получил патент на собственный дизайн легкосплавных колёсных дисков. Новинка имеет два цвета в оформлении и уникальный аэродинамический узор.
17 февраля в базе федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения, принадлежащие концерну "АвтоВАЗ". На рисунках художник изобразил дизайн новых колёсных дисков для транспортных средств отечественного производства. Благодаря рисунку имеется возможность изучить их форму. Первой же особенностью, которая бросается в глаза, является способ крепления, состоящий их пяти болтов. Это означает, что установка новинки будет производиться только на внедорожник LADA 4x4 или на седан LADA Vesta Sport. Ещё одной особенностью новых элементов является двухцветная раскраска, а также общий массивный дизайн обводов спиц.
В настоящий момент неизвестно, когда данная новинка появится в продаже. Кроме того не сообщается, планирует ли патентообладатель комплектовать этими дисками серийные машины или их спроектировали в качестве дополнительной опции.
17 февраля в базе федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения, принадлежащие концерну "АвтоВАЗ". На рисунках художник изобразил дизайн новых колёсных дисков для транспортных средств отечественного производства. Благодаря рисунку имеется возможность изучить их форму. Первой же особенностью, которая бросается в глаза, является способ крепления, состоящий их пяти болтов. Это означает, что установка новинки будет производиться только на внедорожник LADA 4x4 или на седан LADA Vesta Sport. Ещё одной особенностью новых элементов является двухцветная раскраска, а также общий массивный дизайн обводов спиц.
В настоящий момент неизвестно, когда данная новинка появится в продаже. Кроме того не сообщается, планирует ли патентообладатель комплектовать этими дисками серийные машины или их спроектировали в качестве дополнительной опции.