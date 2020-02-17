В Севастополе из состава Черноморского флота вывели противолодочный корабль "Керчь"





Известно, противолодочный корабль "Керчь" является одним из семи, построенных по проекту 1134-Б серии "Беркут". Четыре судна в советские времена оказались в составе Черноморского флота. Их задачей являлась борьба с лодками различных классов, а также ведение обороны небесного пространства. До настоящего момента боевая машина находилась на службе в течение 48 лет, впервые встав на дежурство 5 января 1976 года, попав в 30-ю противолодочную дивизию. Первый поход корабля осуществился в средиземном море, и с тех пор он прошёл свыше 180 тысяч морских миль. Отмечается, находясь в статусе флагманского судна Черноморского флота, "Керчь" защищал Родину до 2000 года. Спустя 15 лет командование приняло решение вывести боевую единицу и расформировать её состав, списав корабль.На выполнение поставленной задачи потребовался продолжительный период, и вот теперь процедура, положенная при данных действиях, была осуществлена. Сергей Авраменко, восьмой командир БПК вице-адмирал, совершил ритуал, торжественно спустив Военно-морской флаг, после чего его вместе с самым первым, водружённым на "Керчь", передали в музей. Во время процедуры на палубу судна ступили все ветераны, ходившие в море на кораблях этой серии.