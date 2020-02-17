Жители Внутренней Монголии заметили в небе пять солнц
Жители китайской Внутренней Монголии заметили в небе на рассвете пять солнц. Необычный феномен вызвал бурю вопросов и негодований, а фото с явлением быстро распространились в социальных сетях.
Видеоролик необычного феномена был опубликован китайскими СМИ и вызвал массу вопросов у людей. Некоторые в комментариях пытались выяснить причину образования небесного феномена, другие уже имели предположения, из-за чего явление могло возникнуть. «Это происходит из-за загрязнения окружающей среды?» - сообщали пользователи.
Оказывается, такое редкое явление имеет название - паргелий, что является разновидностью солнечного гало. По словам ученых, такие редкие иллюзии могут образовываться, когда лучи солнца проходят через плоские шестиугольные кристаллы льда в небе. Температурные условия для такого феномена должны составлять 20 градусов по Цельсию ниже нуля.
Видеоролик необычного феномена был опубликован китайскими СМИ и вызвал массу вопросов у людей. Некоторые в комментариях пытались выяснить причину образования небесного феномена, другие уже имели предположения, из-за чего явление могло возникнуть. «Это происходит из-за загрязнения окружающей среды?» - сообщали пользователи.
Оказывается, такое редкое явление имеет название - паргелий, что является разновидностью солнечного гало. По словам ученых, такие редкие иллюзии могут образовываться, когда лучи солнца проходят через плоские шестиугольные кристаллы льда в небе. Температурные условия для такого феномена должны составлять 20 градусов по Цельсию ниже нуля.
В мире
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:52