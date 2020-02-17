Жители Внутренней Монголии заметили в небе пять солнц





Видеоролик необычного феномена был опубликован китайскими СМИ и вызвал массу вопросов у людей. Некоторые в комментариях пытались выяснить причину образования небесного феномена, другие уже имели предположения, из-за чего явление могло возникнуть. «Это происходит из-за загрязнения окружающей среды?» - сообщали пользователи.Оказывается, такое редкое явление имеет название - паргелий, что является разновидностью солнечного гало. По словам ученых, такие редкие иллюзии могут образовываться, когда лучи солнца проходят через плоские шестиугольные кристаллы льда в небе. Температурные условия для такого феномена должны составлять 20 градусов по Цельсию ниже нуля.